Solo nueve turrones de chocolate aprueban el análisis de la OCU

Blanchi Costela via Getty Images

Blanchi Costela via Getty Images

En algunos, además, se ha encontrado E476, polirricinoleato de poliglicerol. “Este es un aditivo que se usa como texturizante en productos con cacao y confitería de chocolate, pero que puede alterar la mucosa y la flora intestinal, lo que puede a la larga provocar problemas: a nuestro juicio, su uso no es recomendable, y penalizamos especialmente a los turrones que recurren a él”, aclara la organización.

Los expertos pasteleros que los han degustado para el análisis han concluido que, en general, son excesivamente dulces, además de fijarse en fallos como mezclas no homogéneas, chocolate que no se funde en la boca o que se pegue en las muelas. Por eso ocho dulces no llegan al mínimo para ser considerados “aceptables”.