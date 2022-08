Disfrutones, estos son el mejor vino y los mejores jamones de 2022

jordivpou via Getty Images/iStockphoto

El Mejor vino de 2022, un Ribeiro

Este 2022, el Mejor vino es Ramón do Casar Nobre 2020, de la Denominación de Origen Ribeiro, de Ramón do Casar, S.L., de Castrelo do Miño (Ourense).