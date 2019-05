Los expertos en viajes de Lonely Planet han elegido 10 de esos rincones como los mejores sitios de Europa para visitar este verano 2019. En esta ocasión, el segundo puesto de la lista Best in Europe la ocupa una ciudad española: Madrid.

La capital española gusta, entre otras cosas, por su variadísima propuesta gastronómica y por contar con “una de las calles con el mejor ambiente nocturno del continente”. Se refieren a la calle Ponzano, llena de locales de tapas y coctelerías minimalistas.

Corona la lista Alto Trata, en Eslovaquia, y la medalla de bronce (tercer puesto) es para La ruta ártica de Islandia (Arctic Coast Way). Un dato curioso: Madrid coge el testigo de Bilbao, que en 2018 ocupó el segundo puesto del ránking Best in Europe.

Estos son los 10 mejores destinos europeos, y lo que más gusta de ellos, según los expertos de Lonely Planet.