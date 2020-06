Mel B revela los episodios de racismo que vivió durante la época de las 'Spice Girls'

La pija, la pelirroja, la deportista... Las Spice Girls, como buena girl band, buscaba mostrar la diversidad y que cada niña o adolescente del mundo se viese representada con alguna de ellas. Pero para Mel B, la única spice girl negra, esta apuesta por la diversidad poco tuvo que ver con lo que vivió a lo largo de su vida.

Después de que numerosos famosos se sumen a las protestas y a las reivindicaciones en redes sociales tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis (EEUU), la cantante se ha lanzado a contar los episodios de racismo que vivió en su trayectoria.

La artista ha contado en una entrevista con el diario británicoDaily Star del pasado 7 de junio, que durante un viaje a Sudáfrica donde el grupo actuó delante del príncipe Carlos y Nelson Mandela en 1997, fue expulsada de una tienda por su color de piel. “Hubo momentos en que hubo un racismo obvio, me pidieron que saliera de una tienda de ropa de diseñador en Sun City cuando estaba con todas las otras chicas. Se me acercaron y me dijeron que tenía que irme”, ha detallado.

Sin embargo, la respuesta del resto de componentes del grupo fue contundente y reprendieron al dueño del establecimiento. “Estaba enfadada y realmente triste al ver que muchas personas seguían siendo racistas en Sudáfrica en aquel momento [a pesar de que Madela ya era presidente del país]”, ha relatado.

Otro de los episodios racistas que vivió dentro del grupo fue a la hora de grabar el icónico videoclip de Wannabe, donde una estilista le pidió que se alisara el pelo. “Me negué a quemarropa porque mi cabello era mi identidad y sí, era diferente a todas las otras chicas, pero de eso se trataban las Spice Girls: celebrar nuestras diferencias”, ha recordado. Sin embargo, su acto de rebeldía le valió para que otras niñas le escribieran cartas en las que la alzaban como un referente.