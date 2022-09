Meloni, del neofascismo al poder: estos son los momentos claves de su ascenso

- 2019: Su declaraci贸n en un mitin -鈥淪oy Giorgia, soy mujer, madre, italiana y cristiana y no me lo quitar谩n鈥- se convierte en un 茅xito entre los j贸venes tras ser remasterizada con m煤sica electr贸nica.

鈥淣o hay mediaciones posibles, se dice s铆 o no. S铆 a la familia natural, no al lobby LGBT; s铆 a la identidad sexual, no a la ideolog铆a de g茅nero; s铆 a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; s铆 a la universalidad de la cruz, no a la violencia isl谩mica; s铆 a fronteras seguras, no a la inmigraci贸n masiva鈥.