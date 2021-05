'Memeizarse' o el empeño de la derecha por marcar la agenda

View this post on Instagram

Competencia por la teatralidad y el escándalo

“El recurso es la atención”, sentencia Miguel del Fresno, Doctor en Sociología por la UNED. “Todo el mundo trata de capturarla y hay una competencia diaria por la teatralidad, por el escándalo y la notoriedad en sí misma”, añade.

“Lo que ocurre es que la sociedad genera tolerancia, ya no nos atrae lo que antes nos atraía y el nivel de escándalo continúa con ciclos cada vez mas cortos y con menos impacto”, advierte. “La clave ya no es el contenido, que un hecho sea sustantivo. Hay unos ciclos de retroalimentación que no solo son memes. Son cartas, invenciones, falsedades o desinformación, que contribuyen a una polarización que no deja de crecer y que, al final, lleva a que la gente sea cada vez más partisana”, reconoce.