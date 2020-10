PP y Vox vetan en el Senado una declaración institucional en defensa de la memoria democrática

El Partido Popular y Vox han impedido que el Senado haya aprobado una declaración institucional impulsada por el PSOE para que se reconociera “la memoria y el sentimiento democráticos como patrimonio común de todos los partidos políticos”.

Según ha informado el PSOE, el PSOE ha tratado de conseguir las firmas de todos los grupos: “Sin embargo, tanto Vox como el PP se han negado a apoyar este texto que los socialistas presentarán de nuevo en el Pleno del Senado, pero en forma de moción”.

El texto presentado por el PSOE decía: “Toda democracia avanzada que se precie debe tener una memoria democrática. Tiene que recordar y reconocer a los hombres y mujeres que contribuyeron a su consecución, que la defendieron de quienes se oponían a su consolidación y que se esforzaron por su recuperación”.

Por ello, la declaración recogía: “El sentimiento democrático supone la implicación de los ciudadanos en la defensa de la democracia, en la vinculación moral a la democracia como la única forma de convivencia justa y duradera”.

“Entendemos que la estabilidad de nuestro sistema de convivencia y del cumplimiento de las normas que emanan de sus instituciones reside en su origen democrático. No admitimos otra fuente de legitimidad política que no sea la democrática. La obligación de los demócratas es no poner en juicio permanentemente los resultados de los procesos democráticos”, concluía el texto rechazado por ‘populares’ y Vox.