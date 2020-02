El mensaje de una madre se ha hecho tan viral como la propia gripe. Hace dos semanas Samantha Moriá, una mujer estadounidense, publicó un mensaje dirigidos a muchos padres.

Junto a una imagen de un termómetro digital que mostraba que su hijo tenía fiebre escribió:

Esta mañana Sam se levantó y se dio cuenta de que su hijo no se encontraba bien. Sam le tomó la temperatura y ¡guau! Fiebre. Sam le dio Tylenol [un fármaco con paracetamol] y entonces... Sam NO llevó a su hijo al colegio. Incluso aunque la fiebre había bajado un par de horas después Sam NO le llevó. Sam faltó al trabajo porque sabía que el bienestar de su hijo y de sus compañeros es más importante que el trabajo perdido.

El hijo de Sam estaba invitado a TRES cumpleaños en el fin de semana. El hijo de Sam tenía muchas ganas de ir pero, desafortunadamente, tendrá que perdérselos porque el hijo de Sam está MALO. Sam sabe que contagiarse de una enfermedad no es un gran regalo de cumpleaños a pesar de lo chafado que pueda quedarse su hijo.

Sam sabe que su hijo aún puede contagiar hasta que no tenga fiebre SIN MEDICACIÓN durante 24 horas. Si el hijo de Sam aún tiene fiebre el domingo a las siete de la mañana tampoco irá al colegio el lunes.

Sé. Como. Sam.