Estos son los mensajes que te está transmitiendo tu perro cada vez que te da con la pata

Cada vez que un perro pone la pata encima a su dueño está tratando de decirle algo. Siempre hay un mensaje detrás de este gesto tan habitual en las mascotas, lo que ocurre es que no siempre es el mismo.

La educadora canina Rebecca Forrest lo explica en un artículo publicado recientemente en The Dog Clinic , donde enumera posibles interpretaciones. Para saber cuál es la correcta hay que valorar el momento.

En esta web suman uno más a la lista de cuatro mensajes que enumera la educadora canina en The Dog Clinic y explican también cómo identificar cada uno de ellos. Estas son las claves.

″¡Quiero atención!”

‘Quiero que me hagas caso’, dicen muchas veces los perros cuando le ponen la pata encima a su dueños. “Los hemos criado para que dependan de nosotros para todo, incluida la diversión y la interacción social, por lo que no se avergüenzan al hacernos saber que se sienten abandonados”, explica Forrest, que asegura que esta circunstancia se da especialmente en dueños que están todo el día fuera u ocupados.

“Me está pidiendo que juegue y me recuerda amablemente ’¡hey, estoy aquí y también tengo necesidades!”, escribe la autora, para la que la probablemente el dueño es culpable de estas demanda de atención. Si se la dio en un pasado, es normal que la reclame ahora.

″¡Quiero comida!”

″¡Me siento inseguro!”

“Te quiero”

“Sigue”

“Ponerte la pata sobre ti es una señal de afecto, cercanía y confianza. Esta es su forma de crear un vínculo especial contigo. También puede indicar que me gusta eso, no te detengas, especialmente si lo has estado acariciando durante varios minutos, y te paras. ¡Te está diciendo más, por favor!”, explican desde jenlovespets.