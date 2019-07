"Volver a las cosas que te gustan es bueno": así ha sido la vuelta de Máximo Huerta a la televisión

Máximo Huerta ha vuelto a la televisión. Este lunes el periodista y exministro se ha vuelto a poner delante de las cámaras para conducir A partir de hoy, su programa de verano en TVE.

El periodista estrena magazine y nombre: ya no es Màxim, ahora es Máximo. A eso se ha referido nada más empezar el programa, el que fue ministro de Cultura y Deportes de Pedro Sánchez durante solo una semana.

“Durante el último año me han llamado ya de todo: el de la tele, el ex, el de Ana Rosa, el breve... Han sido tiempos convulsos, mucho, tal vez por eso he querido recuperar la -O de mi padre. Volver a las cosas que te gustan es bueno. Es como llegar a casa. Y esta quiero que sea su casa. Bienvenidos”, ha dicho nada más arrancar.