¿Lo llevamos escrito? Unicornios para ellas y dinosaurios para ellos

A estas alturas parecería superado el ‘azul para los niños’, ‘rosa para las niñas’, pero basta darse una vuelta por un centro comercial para ver que esas diferencias por género, ya sea en colores, en mensajes e incluso en patronaje, siguen estando ahí aunque haya habido progresos.

“Los mensajes ‘sé valiente, campeón, número 1’, siempre están en la categoría de niños y las brillantes, dulces, monas, tranquilas, y ese tipo de mensajes, en niña”, señala Cristina, de Babymachismos, perfil en redes sociales donde suele publicar ejemplos tanto de tiendas físicas como online.

“Hay alguna marca que ya no lo diferencia tanto pero se sigue notando esa polarización en los colores, en los mensajes y también en los patrones de la ropa”, agrega. Como subraya, esto último es importante “porque la ropa de niñas está muy feminizada y a veces hasta sexualizada: los leggins muy apretaditos, las camisetas cortas, los volantes... Ropa incómoda que limita el movimiento que a los adultos nos hace pensar ’ay, esa ropa tan bonita no te la manches, no te la rompas, no subas tan alto al columpio que la vas a romper”.

Como describe, la ropa de niño suel ser más agresiva, con colores oscuros, y mensajes de “luchadores, ganadores, todo estereotipos que también son demasiado marcados y que no benefician a que podamos educar por igual a niños y niñas”. Por eso, en su opinión, sería bueno “quitarnos un poco ese encorsetamiento” como consumidores.

Por su parte, Clara Merín, de Educaiguales, recuerda que hay quien ase que “ahora mismo la socialización de género es peor que antes”: “Por ejemplo, la industria del rosa y el azul ha crecido muchísimo: hay muchísimos juguetes diferenciados, ropa diferenciada...”.

Según Merín, “el mercado necesita vendernos productos diferenciados por sexos que en realidad no necesitamos. Una niña de cinco años no necesita un pantalón diferente al de un niño de la misma edad... quizá la bragueta a lo mejor, pero una camiseta, unas zapatillas, una mochila, no”.

En El HuffPost hemos querido comprobar si son tan llamativas esas diferencias por géneros en la ropa infantil con un experimento sencillo: visitando un centro comercial en vísperas del 8-M y entrando en seis grandes tiendas de ropa —todas ellas cadenas internacionales y de distintos grupos empresariales, bien conocidas por el público general— con una sección de ropa infantil y ver in situ si las camisetas para niñas y para los niños llevan escritas o no esas diferencias de género tan marcadas.

Esto es lo que nos hemos encontrado:

Tienda 1

EL HUFFPOST Paleta de colores para niñas en la tienda 1.

Comenzamos el recorrido por un enorme local de una cadena internacional de ropa. Una mesa con ropa de niña marca la entrada a la sección infantil. Las camisetas allí expuestas, junto con pantalones vaqueros de color clásico, rosa, melocotón, malva y gris, se exhiben en varias pilas de distintos colores y estampados, principalmente de unicornios.

En las que tienen frases impresas, se pueden leer distintos mensajes en inglés, como Have fun (diviértete), Play everyday (Juega todos los días) o Non stop weekend (Fin de semana sin parar).

EL HUFFPOST Paleta de colores para ellos en la tienda 1.

A apenas unos pasos y esquinada se encuentra la mesa equivalente con las prendas para niños. Aquí el lugar de los unicornios lo ocupan los dinosaurios, con varios modelos distintos con tiranosaurios Rex y triceratops. Apenas hay mensajes en las camisetas, salvo alguno con una referencia surfera. Las propuestas para combinar por abajo; pantalones chinos en dos tonos de azul oscuro, gris, verde oscuro y caqui.

Tienda 2

EL HUFFPOST Paleta de colores para ellas en la tienda 2.

Un gran expositor vertical muestra las propuestas de esta segunda tienda: en un lado cuelgan las de niñas y en otro las de niños. En el de ellas lucen varias camisetas blancas, azul marino, verdes, rosas y rojas con dibujos de niñas en París, con flores o, de nuevo, unicornios. También se ofrece una camiseta con una lechuza blanca que reza, en inglés, Esperando mi carta de Hogwarts. Shorts vaqueros con volantes o flores, vestidos de flores o con mariposas o —una vez más— unicornios completan la oferta.

EL HUFFPOST Paleta de colores para ellos en la tienda 2.

Dando la vuelta al expositor el panorama cambia bastante: es el territorio de lo azul y ¡sorpresa! de los dinosaurios. También se pueden encontrar una camiseta que imita ser la camisa de un explorador con unos prismáticos colgando y una brújula y una lagartija en sendos bolsillos y otra de un monstruito con el mensaje Power to the monsters (El poder para los monstruos). Todo esto, junto a polos de rayas en tonos azules y pantalones vaqueros.

Tienda 3

EL HUFFPOST Paleta de colores para ellas en la tienda 3.

En la tercera tienda comparamos las estanterías en las que reposa una gran variedad de camisetas, tanto en colores, como en mensajes. En las de las niñas, en las que aparecen algunos estampados como fresas, delfines o margaritas, se pueden leer frases como Good vibes only (Sólo buenas vibraciones), Bonjour (Buenos días), Amazing (Asombroso), Be Kind (Sé amable), Love (Amor), Miami, Sunshine on my mind (Rayos de luz en mi mente), You are so lovely (Eres tan adorable) o You are made of magic (Estás hecho de magia), ésta última sobre un unicornio brillante.

EL HUFFPOST Paleta de colores para ellos en la tienda 3.

En la sección para niños, los mensajes que se pueden leer en las camisetas van desde NYC o algunas referencias deportivas como Los Angeles Originals, Skate con Kick Flip o Sports Club, hasta Be the change (Sé el cambio), Unlimited future (Futuro sin límites) o una con las palabras al estilo grafiti Awesome o Unstoppable (Asombroso e imparable).

Tienda 4

EL HUFFPOST Paleta de colores para ellas en la tienda 4

En esta tienda la oferta de camisetas está más dispersa pero nos fijamos en una zona con algunas novedades. Aquí, las camisetas están protagonizadas por Minnie, una jirafa con lunares o algunos modelos en colores lisos pero detalles en el bolsillo.

En este establecimiento se encuentran los dos únicos modelos con un mensaje expresamente feminista; quizá influidos por la cercanía del 8-M. Se trata de dos camisetas blancas. En una se puede leer What is your favorite superhero (Cuál es tu heroína preferida) y tres dibujos de niñas con capa o antifaz: Mystical girl (chica mítica), Mystery girl (chica misteriosa) y Strong girl (chica fuerte). En la otra se ve a una niña con antifaz, capa y falda volando con la frase Super explorer expert level (Superexploradora nivel experto).

EL HUFFPOST Paleta de colores para ellos en la tienda 4.

Si en la zona de niñas lideraba Minnie, aquí el personaje más destacado es Snoopy, con varios modelos de camisetas con personajes de sus viñetas. Si allí había una jirafa, aquí se ofrece una ballena, así como una con un león y otra con un leopardo.

Tienda 5

EL HUFFPOST Paleta de colores para ellas en la tienda 5.

Soles, cerezas, flores, conejos, perritos y —no podían faltar— unicornios son las estrellas de las camisetas para niñas en este comercio. En ellas también figuran lemas como Little things are great (Las pequeñas cosas son geniales), Amazing day (Día genial), Time to enjoy (Tiempo de disfrutar), Fantastic adventures (Aventuras fantásticas), Feeling fabulous (Sintiéndote fabulosa) o Make it happen (Haz que ocurra).

EL HUFFPOST Paleta de colores para ellos en la tienda 5.

En cuanto a los niños, pueden elegir entre dibujos de coches, calaveras y —¡cómo iban a faltar!— dinosaurios, así como estampados tie-dye. Great things (Grandes cosas), No risk no story (Sin riesgo no hay historia), Stay home it’s too warm (Quédate en casa, hace demasiado calor) o Extra fun (Extra divertido) son las frases que adornan algunas de las propuestas.

Tienda 6

EL HUFFPOST Paleta de colores para ellas en la tienda 6.

Finalizamos el paseo visitando la sexta y última gran cadena de ropa. En una mesa con ropa para niñas, se pueden encontrar varios modelos de camisetas pero ninguna con mensaje: son lisas o de rayas; algunas incluso algo ceñidas. Se exponen junto a sudaderas también lisas, en tonos discretos, y pantalones vaqueros en azul, negro y gris.

EL HUFFPOST Paleta de colores para ellos en la tienda 6.

Casi al lado, en la mesa pensada para los niños, las camisetas son algo más divertidas: algunas son lisas pero otras sí tienen animales estampados. Algunas tienen mensaje, como Ready for the rain (Listo para la lluvia) o Cute and nice (sometimes) (Mono y agradable a veces). Sudaderas de colores apagados, pantalones vaqueros en azul y gris y cargo en verde y azul marino rematan el expositor.