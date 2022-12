"Mentían para proteger a mi hermano": el avance de la segunda parte de 'Enrique y Meghan'

WPA Pool via Getty Images

A pesar de que ni los príncipes de Gales ni el rey Carlos III se han pronunciado abiertamente, fuentes cercanas a Buckingham han desmentido a Netflix. Antes del primer capítulo, se muestra un aviso que indica que ningún miembro de la familia real quiso comentar el contenido del documental. Según el palacio, no se preguntó a ninguna persona de la familia.

En la primera parte de Enrique y Meghan, la duquesa de Sussex habla de su primer encuentro con Kate Middleton. “Cuando vinieron, y la conozco por primera vez, vinieron a cenar, y recuerdo que yo llevaba vaqueros rotos y estaba descalza”, recuerda. “Me gusta abrazar, siempre me ha gustado abrazar, no me había dado cuenta de que eso es chocante para muchos británicos. Creo que empecé a entender rápidamente que esa formalidad que vemos fuera se mantiene dentro”, cuenta Markle sobre la actitud de sus cuñados.