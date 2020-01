Vale, le has mentido a tu pareja. Ahora, ¿cómo se lo cuentas?

Cuando estás arrinconado, aunque sea por culpa de algo que has hecho tú, la reacción natural es intentar justificarte. Sin embargo, al hacerlo, te estás quitando culpas: “Te puse los cuernos porque emocionalmente no he podido contar contigo desde que tuvimos al bebé”, por ejemplo. Eso es lo que no debes decir, aclara Smith.