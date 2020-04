'Mentiras', la serie más cruda que verás en la televisión en abierto

Mentiras cuenta desde la sencillez una historia compleja, sin juzgar a los personajes: la de una pareja que tiene una cita y tras mantener relaciones sexuales la mujer asegura que ha sido violada y el hombre mantiene con solidez la defensa de su inocencia. Si lo ha hecho o no, no se sabe hasta el final. Ni se sospecha. No parece ni que estén interpretando.