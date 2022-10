"Llevo unas miserables sardinas. ¿Sabes cuánto me han costado?": cuando la inflación aboca a cambiar la compra

No se han puesto de acuerdo pero todos responden lo mismo. ”¡Está todo muy caro!” es la frase más repetida (y exclamada) por las personas preguntadas para este artículo, vecinos que hacen sus compras en el Mercado de Vicálvaro, barrio de la periferia de Madrid. Es mediodía, entre semana, y los pasillos están tranquilos, sin apenas colas y poco bullicio.

Cerca, en un puesto de congelados, Pablo da su receta para que no se le descontrole el gasto en comida. Ésta pasa por olvidarse de las primeras marcas y pasarse a la marca blanca: “En vez de aceite Carbonell, pues cojo una más barata. Igual con las aceitunas”. Eso, en el supermercado, porque para la carne y los frescos, opta por el mercado, que piensa que tiene mejores precios. Su Navidad pinta modesta, puesto que solo se juntará con su hermano. “Gambas y para de contar”, es lo que planean comprar.

Da la vez a Griselda, que pide que le pesen un cuarto de pollo a ver a cuánto le sale. Luego pide más; en su casa comen tres personas: su marido, su hija y ella. Admite que ya no compra en las cantidades que compraba antes y que también recurre a las marcas blancas.

Su puesto es de los de toda la vida. “Llevo 40 años en esta tienda, son clientes generacionales: conozco a la abuela, a la madre, a la hija”, dice. Él no ha ido “a intentar competir con los supermercados”, sino a procurar ofrecer “buen producto a precio razonable”. Y sin olvidar nunca quiénes son sus clientes, a quienes intenta amortiguar las subidas: “Cuando subes el PVP (precio de venta al público) a lo mejor te has llevado tú ya dos pellizcos”.

Isabel apaña la semana comiendo en casa de su hermana los días de diario, llevándose tuppers, y comprando para ella sola lo que va necesitando. “Comemos lo de siempre, no de lujos”, señala.

También ve que la gente va “gastando al día a día” e incluso tiene algún cliente que le ha dicho: “Perdona, que hoy solo me voy a llevar esto”. Algunos ya le están preguntando por el jamón de cara a Navidad: “El año pasado pude poner una oferta de jamones a 100. Luego a 120 y 150. Ahora me preguntan si voy a tener la oferta y no”. Ya no es asumible.