Mercadona causa furor con este producto y varios nutricionistas lo valoran así

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Es en los valores nutricionales de este producto donde han intervenido los nutricionistas. Carlos Ríos, creador del movimiento realfooding , ha dicho sobre este alimento: “Ya sabéis que yo creo que nos estamos volviendo un poco locos con esto de las proteínas en los productos pero cierto es que para ser honestos este producto me parece mejor que los otros de los yogures más proteínas petados de edulcorantes”.

Eso sí, cuidado con las calorías: “Sí que cierto que tiene más calorías porque al final, al ser un producto seco, concentra bastante, seco me refiero a que está bastante más concentrado y tiene más calorías. Y a parte aporta grasas de las semillas. Me parece un buen producto de la gama más proteína pero sí es cierto que nos estamos volviendo un poco locos con verle proteínas a todo”.

Ha señalado el nutricionista que el único ingrediente “no interesante” sería el gluten de trigo pero que el resto son “muy buenos”. “No hay que tenerle miedo a los carbohidratos, no son malos, son buenos. Soy más partidario de comprar tú el pan y ponerle tú tu proteína [...] es una buena opción pero no es mágico”, ha explicado.

“Una alternativa adecuada, pero como comento en el vídeo, parte de esos 46g de proteínas son del gluten de trigo, por lo que no sería tan interesante. Además, NO HAY que tener miedo a los carbohidratos. Compra pan normal y añade tú tu proteína adecuada. Yo no voy a comprarlo”, ha escrito junto al vídeo en Instagram.