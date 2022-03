El hachazo de Mercedes Milá a TVE desde un programa de TVE

Que Mercedes Milá no tenga pelos en la lengua no es ninguna novedad, aunque que cargue contra TVE en un programa de la propia cadena pública para la que estuvo trabajando durante 14 años, sí lo es más.

Casado puso en relieve la amplia trayectoria de la periodista, ante lo que ella enfatizó que su expareja, José Sámano, había contado las entrevistas que había hecho y fueron 3.000. “Bueno, eso lo contabilicé hace unos años, ahora saldrán más. Con todas las que he hecho también en Mediaset España y en Movistar +…”, respondió Milá no sin aprovechar el dato para cargar contra el archivo de la corporación pública.

“Yo, al mismo tiempo, pienso que son entrevistas que he hecho yo. ¿Por qué no me las puedo llevar sin más?”, respondió Milá antes de que Casado le proyectara una de esas charlas del archivo, concretamente a Adolfo Suárez en el programa Jueves a jueves, de 1986.

Tras el vídeo, Milá quiso seguir con el tema. “El archivo de esta casa es la joya de la corona, pero sois demasiado caros, perdonadme”, señaló. Casado trató de desviar el tema comparando las entrevistas de hoy con las de antes. ”¿Te das cuenta de que son entrevistas, que a día de hoy, no se podrían dar por no ser correctamente político? Las actuales han perdido frescura”, le cuestionó.

“Lo voy a contar porque me parece interesante. Te vi con Pedro Ruiz y te vi llorar, porque estabas muy preocupada por la audiencia”, empezó recordando en referencia al programa en el que Casado se mostró visiblemente emocionada con el entrevistado. “Él te intentó ayudar desde su perspectiva, que no es la misma que la nuestra. Había dicho que no iba a venir aquí, porque hago ya muy pocas entrevistas, llega un momento que ya no sabes qué contar. Pero como te vi así…”, se justifició.