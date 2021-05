Mercedes Milá, fiel a su estilo directo, no tiene reparos en hablar así de Ayuso

La periodista Mercedes Milá ha concedido una entrevista este sábado a Iñaki López en laSexta Noche, donde ha desgranado todos los temas de una actualidad cada vez más candente.

A la presentadora de la mayoría de ediciones de Gran Hermano le han puesto unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso hablando de la libertad de la que disfrutan los madrileños.

“Si voy a misa, a los toros o no voy a ningún lado o me voy a la última discoteca lo hago porque me da la gana. Vivo así. Vivo en Madrid y por eso soy libre”, dijo Ayuso en un mitin.

También ha tenido que escuchar las declaraciones que dejó en el programa de Carlos Alsina, cuando afirmó que en Madrid podrías cambiar de empresa y de pareja “y no volver a encontrártelo nunca más”.

“Los que venimos fuera de Madrid parece que veníamos de Mordor”, ha dicho en tono de humor el presentador.

Milá ha señalado que reconoce que su resultado electoral, donde logró 65 escaños y se quedó a cuatro de la mayoría absoluta, es “muy impresionante” y ha querido felicitarla por ello.

“Dice una cantidad de tonterías y de cosas tan superficiales en este corte que habéis puesto vosotros que no me atrevo ni a juzgarla porque los cortes en televisión son muy traicioneros”, ha afirmado.

Y ha añadido: ”¿Esta qué pasa que ha descubierto la libertad ahora? ¿En un país libre, democrático como tenemos hay que reivindicar la libertad? ¿La libertad para qué? Es que no lo entiendo, no entiendo esa obsesión”.

Después de esta frase, Milá ha querido mandar un mensaje a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, del que ha dicho que le tiene “mucho cariño”, sólo quiere decirle que “desde un punto de vista de marketing político” lo ha hecho “muy bien”.