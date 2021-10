Mercedes Milá habla de Isabel Díaz Ayuso en unos términos muy concisos

Mercedes Milá ha concedido una entrevista a Cristina Pardo y a Iñaki López en Más Vale Tarde en el que ha hablado del nuevo programa que tiene de entrevistas en Movistar.

Como le ha recordado Pardo, la periodista se enfrenta en este nuevo espacio televisivo a entrevistas pasadas pero con el mismo invitado. El primero en pasar por su plató ha sido el locutor José María García, que, como acostumbra últimamente, se metió con Isabel Díaz Ayuso.

“Me llamó la atención la perra que tiene con Díaz Ayuso que ya en días anteriores la había puesto a caer de un burro y contigo hizo lo mismo, quizá un poco más sutil”, ha recordado Pardo.

García le dijo a Milá que le recordaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid por su forma de vestir en ese momento, algo que ella no comprendió: “No creo que pueda ser más opuesta. No creo que tenga, físicamente, nada que ver. No entendía por qué me comparaba con Díaz Ayuso”.

Sobre si le sorprenden las críticas a Ayuso, Milá ha sido clara y concisa: “Ayuso se expone. No es una persona que está callada y cuando te expones habrá cosas que gusten y otras que no”.

Y ha proseguido: “No voy a ser especialmente pelota con esta mujer a la que no conozco. He estado fuera de Madrid mucho tiempo y no he vivido... Lo único que sé es que, en medio de la pandemia, encontró la manera de hacerse querer por los dueños de los bares, restaurantes y espectáculos y salió diciendo que ella liberaba todo. Eso dio muchísimo oxígeno a muchas personas que lo estaban pasando muy mal. Eso sería el resumen en positivo que yo diría”.