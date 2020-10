Mercedes Milá habla sobre Corinna Larsen: "Es una traidora"

Mercedes Milá no tiene pelos en la lengua como periodista y, mucho menos, a la hora de responder preguntas. La presentadora de Scott y Milá (Movistar +) ha concedido una entrevista en exclusiva con la revista Lecturas donde se ha pronunciado claramente sobre la salida del rey emérito y, sobre todo, del papel que Corinna Larsen ha jugado en las investigaciones que recaen sobre el monarca.

La periodista ha calificado como “traidora” a Larsen y la ha acusado de revelar secretos que no deberían de haber salido fruto de su relación. “Con esta chica me pasa un poco que... no te digo que no la entrevistase. Pero si me preguntas que si me gustaría, la respuesta es no”, señala.

“Es tan feo lo que ha hecho Corinna. Entregar las fotos que ha entregado, explicar las cosas que ha explicado...”, añade. “Cuando tú has sido la amante de alguien, hay algo sagrado: mantener el secreto pase lo que pase”, explica.

En la entrevista publicada por la revista la periodista también deja clara la pregunta que le haría al rey emérito si le pudiera entrevistar: ”¿Por qué?”. Días después de que se anunciase la salida de España de Juan Carlos I, Milá mostró su descontento con la decisión en redes sociales y señaló que tenía cierta “fidelidad” por la monarquía a pesar de identificarse como republicana.

″¿Qué puede hacer que un ser humano que tiene su vida resuelta, que ha servido a su patria en todas las facetas posibles, que la defendió del golpe de estado que podía haber acabado con nuestra democracia tan difícilmente conseguida, qué puede hacer que el dinero y el sexo le hagan perder el sentido de su existencia y acabe convirtiéndose en otro ser que defrauda a todo su país?”, dijo entonces.