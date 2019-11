La surrealista confesión de Mercedes Milá a Jesús Calleja en 'Volando Voy'

Jesús Calleja se reunió con Mercedes Milá en la Cala del Portlligat de Cadaqués en la última entrega de Volando Voy(Cuatro) para repasar la juventud de la presentadora en la localidad.

Milá contó que iba allí de vacaciones cuando tenía entre 14 y 17 años, en la época de “los hippies, la vida alternativa y las drogas”, como le recordó el presentador.

La periodista contó también que conoció a Salvador Dalí: “Yo he intimado con él”. “Intimado de hablar, quieres decir, ¿no?”, preguntó Calleja. “Hombre... pero más que hablar, ¿eh?”, añadió Milá.

″Él admiraba a Gaudí. La casa de Gaudí en el Paseo de Gracia se llama Casa Milá. Él me conoce y dice ’¡Milá! ¿Es usted, señorita, familia de Perico Milá?”, siguió contando la comunicadora. Ella era su sobrina, por lo que Dalí le pidió el teléfono.

Calleja quiso saber si Dalí quería ligar con ella, pero Milá aclaró que no, que el pintor era ya muy mayor: “Quería escandalizarme. Él era muy exhibicionista. Le gustaba asustar a la gente”.

Milá contó un par de anécdotas con desnudos incluidos para demostrarlo. ”Él pensaba que yo me iba a escandalizar pero él encontró en mí un problema grave, porque a mí no me provocaba nadie”, matizó. Puedes ver el momento completo aquí.