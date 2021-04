El mensaje de Mercedes Milá a su amigo Miguel Bosé tras vacunarse

Europa Press Entertainment via Europa Press via Getty Images

Europa Press Entertainment via Europa Press via Getty Images Mercedes Milá, en la presentación de su programa, 'Scott y Milá', en septiembre de 2019.

Mercedes Milá, de 70 años, recibió este lunes una dosis de la vacuna contra el coronavirus. La periodista inmortalizó el pinchazo con una imagen en su cuenta de Instagram, a la que acompañó con una reflexión en la que se acordaba de su amigo Miguel Bosé.

Justo un día antes, el cantante había protagonizado la segunda entrega de su entrevista con Jordi Évole, en la que se reafirmó en sus posturas negacionistas y se negó a debatir con un científico.

“No puedo negar que al tener la suerte de que una enfermera diligente me pinchara el brazo izquierdo esta tarde pensara en Miguel, en mi amigo de tantos años, Miguel Bosé. ¿Será justicia poética que anoche nos hiciera sufrir a muchos, con @jordievole a la cabeza y hoy me haya tocado a mí ponérmela como a tantas personas de 70 años? No me extrañaría”, se preguntó la comunicadora.