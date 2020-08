Mercedes Milá, obligada a defenderse por sus polémicas declaraciones sobre las vacunas en 2009

En 2009, en medio del auge de la Gripe A, Milá se mostró contraria a las vacunas: “Que no se preocupe la gente, se puede hacer la misma vida que se hacía. ¿Cómo puede ser que se vaya a convencer a la población de que hay que vacunar a toda la población cuando lo mejor que hay que hacer es no vacunar a la población? Estar preparado con mascarillas, no dar besos, estornudar en el codo... ¿esto qué es, una gran comedia? Esto es la coña marinera. Alguien tendrá que explicar que nos han metido en una gran trama”.

“Lo que yo dije y pensaba en ese momento no tiene nada que ver con lo que puedo decir ahora con la covid-19, porque aquello fue una falsa alarma que hizo gastar muchísimo dinero a los países, que no sirvió más que para llenar armarios y cuartos de vacunas que no valieron para nada y, en cambio, tuvimos que pagar millones. En este caso parece claro que si no se encuentra la vacuna, lo vamos a pasar mal”, ha relatado.

Milá ha recordado las últimas informaciones: “También parece claro que en el mes de diciembre, según las últimas noticias, ya empezarán a existir vacunas y los españoles podremos empezar a ponérnosla”.

“Yo soy completamente partidaria de esta vacuna, hasta que no se piense o se diga lo contrario, soy partidaria del esfuerzo que se está haciendo para conseguir ayudar a la salud y a salvar vidas. Eso es lo que pienso hoy, año 2020”, ha rematado.