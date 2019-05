Mercedes Milá responde lo que muchos llevan varios días preguntándose

“Antes de continuar te mando un beso inmenso, Mercedes Milá”, dijo el presentador en un momento dado del programa y al poco tiempo, añadió: “Este corazón que no me cabe en el cuerpo, que tampoco es muy complicado, es para ti”.

Tras el aluvión de comentarios de fans, amigos y compañeros que se interesaron por ella, Milá ha utilizado sus redes sociales para tranquilizarlos a todos.

“Estoy aquí para deciros que no me pasa absolutamente nada, que algunos os habéis preocupado por el saludo que me dedicó, muy cariñoso, Jorge Javier Vázquez en Supervivientes y pensáis que vuelvo a estar mal o yo qué sé”, dice la periodista en un vídeo que ha compartido en los Stories de Instagram.

Milá cuenta que ha recibido muchas llamadas de amigos y concursantes de Gran Hermano y que a ellos ya les ha podido decir que está perfectamente: “No hay de qué preocuparse”.

La presentadora explica que entre ella y Vázquez hay muy buena relación y que siempre se mandan ese tipo de mensajes cortos y con esa intensidad. Milá también confiesa que le gusta mucho Supervivientes y que por eso escribe con regularidad a su compañero.

“No hizo más que eso. Son grandes mensajes de amor, muy cortitos, pero suficientes para mantener esa conexión entre nosotros”, explica e insiste en que no hay nada más: “Así que tranquilidad”.