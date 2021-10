Mercedes Milá se moja y habla sin rodeos de la evolución de Santiago Abascal

La periodista Mercedes Milá visitó este domingo La Roca, el nuevo espacio de Nuria Roca en laSexta, para presentar Milá vs. Milá, su nuevo programa en de Movistar en el que se reencuentra con ella y con entrevistados del pasado.

Durante su entrevista, la veterana periodista comparó la evolución de la personalidad del líder de Vox, Santiago Abascal. Milá, que comentó que lo entrevistó hace mucho tiempo, fue muy clara.

“Podíamos sacar al Abascal muchísimo más simpático, sonriente, menos quemado y agresivo. Una persona realmente muy accesible y entrevistarle ahora que hay que ir casi con un chaleco antibalas”, afirmó.

Milá también se mojó sobre un posible retorno del rey emérito, Juan Carlos I: “Se ha convertido en las quinielas del fútbol. Quién cree que va a volver, quién que no, quién tiene la información correcta. Estamos viviendo unos días muy frívolos respecto a ese tema”.

“Entiendo que él quiera morirse aquí y que le entierren en España, pero es muy joven todavía. Tampoco sé si es la mejor forma para pedirle a la gente que le dejen volver”, añadió la periodista, que remarcó que en ningún momento había escuchado la opinión de los ciudadanos con, por ejemplo, una encuesta del CIS.

Además, ella se mostró partidaria de que no debería volver todavía. Explicó que, en su opinión, no debería hacerlo “hasta que no se solvente todo el tema que tiene en los juzgados y quede claro lo que ha hecho o no y cumpla la condena que le impongan o quede limpio”.