El 'corte' de Mercedes Milá a un presentador de TV3 al hablar de Cataluña y España: "Es algo que no puedo entender"

Mercedes Milá fue entrevistada este jueves en Planta Baixa, el programa que presenta Ricard Ustrell en la televisión catalana TV3. Aunque el objetivo era promocionar la nueva temporada de Scott y Milá, la periodista se cabreó cuando fue preguntada por España y Cataluña.

El periodista le preguntó sobre cómo había vivido “la gestión política de esta crisis (del coronavirus) en España y en Cataluña”. Esa diferenciación no le gustó nada a Milá, que no dudó a la hora de recriminárselo en directo.

“Qué manía tenéis de considerar a Cataluña fuera de España, tío. Es algo que no puedo entender. Será España y también Catalunya, todo junto. Es como si dijeras en España y en Murcia, en España y en Andalucía. Has dicho España y Cataluña, haciendo una diferencia”, le achacó Milá, quien añadió que a ella no le gusta “todo eso”.

Ustrell, descolocado por la reacción de la entrevistada, explicó que hay una diferencia entre la gestión que hace el Gobierno de España y otra diferente la que hace la Generalitat.

Milá le respondió que, una vez la situación del estado de alarma se generaliza, “encontrar el camino para tomar decisiones rápidas para una población en peligro es muy difícil, sea cual sea el Gobierno responsable”.

Asimismo, la periodista reconoció que en aquel momento se decidió intervenir tarde y después, cuando pase todo, aseguró que será el momento de analizar y pedir responsabilidades. “Creo que disponían de información para haber establecido antes el estado de alarma. Aunque entiendo perfectamente que económicamente era muy complicado”, indicó.

“En cuanto al Gobierno catalán, lo hizo muy bien al principio, se puso a hacer las cosas con seriedad, pero, después, en cuanto tuvieron la oportunidad, ha atacado al Gobierno central. No tiene sentido que se peleen”, remató la presentadora.