La reprimenda de Batet al Pleno tras los insultos de Vox: "Más respeto y más educación"

“Y si se hacen esa reflexión -ha continuado- no dudo de que todos ustedes llegarán a la conclusión de que no estamos manteniendo los debates en los términos adecuados, en absoluto; ni estamos proyectando lo que queremos para nuestra sociedad, una sociedad que sea capaz de escuchar al otro, que sea capaz de entender las posiciones del otro, que sea capaz de relacionarse con aquellos que piensan distinto”.

Reflexionando al hilo: “Yo me pregunto, y me imagino que ustedes también lo hacen a menudo, si somos conscientes de lo que proyectamos hacia afuera, de lo que estamos trasladando, especialmente a los más jóvenes, a las nuevas generaciones que escuchan los debates parlamentarios, que escuchan a los políticos y la voz de la democracia en España”.

Batet ha enfatizado en este punto: “Para eso, no me queda más remedio que solicitarles encarecidamente más respeto y más educación a la hora de tomar la palabra”.

“Ojalá piensen, cada vez que toman la palabra, que quieren respetarse a ustedes mismos y a los demás. La dureza parlamentaria es perfectamente compatible con la buena educación y esa dureza parlamentaria no tiene por qué derivar en ofensa”, ha dicho la presidenta del Congreso.

A lo que ha añadido: “Por tanto, desde la máxima imparcialidad en el ejercicio de mis funciones, como he ejercido hasta ahora y voy a seguir haciendo, les digo que no voy a ser neutral en la defensa de este Parlamento, no voy a ser neutral en la defensa de las instituciones de este país y no voy a ser neutral en la defensa de la democracia. Porque creo que la sociedad española es lo que merece y creo sinceramente que es lo que debemos ofrecerles”.

Rematando ante el Pleno: “Y, para ello, cuento con su colaboración”.