El claro mensaje de Merkel a los antivacunas: "Lo digo de manera completamente neutral"

ASSOCIATED PRESS La canciller alemana, Angela Merkel, en el Bundestag el 16 de diciembre de 2020 (AP Photo/Markus Schreiber).

La canciller alemana Angela Merkel ha advertido de manera muy clara y contundente de lo que implicaría que una gran parte de la población rechace vacunarse contra el coronavirus, ya sea en su país o en otros.

“Lo digo de manera completamente neutral. No queremos implementar la vacunación obligatoria, pero si las personas que no se quieren vacunar representaran más del 40, 50 o 60% de la población tendremos que usar mascarilla durante mucho tiempo porque no lograremos la inmunidad de rebaño y lo mismo si ocurre en otros países”, ha argumentado la mandataria en el Bundestag.