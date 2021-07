Merkel da una lección con este discurso que no para de compartirse

La canciller alemana, Angela Merkel, mostró este jueves su preocupación por el aumento de casos debido a la variante Delta y animó a los ciudadanos a vacunarse. Su discurso se ha hecho viral en redes sociales.

Merkel calificó de “preocupante” el aumento de las cifras de contagio, ya que detalló que “han vuelto a subir de manera significativa”. “Están aumentando por la variante Delta y el factor R, que está significativamente por encima de uno, lo que significa que está teniendo un crecimiento exponencial”, indicó.

Este jueves, Alemania informó de casi 2.000 nuevos contagios, prácticamente el doble de los detectados el pasado lunes.

Por ello, la dirigente germana pidió a sus ciudadanos que se animen a vacunarse contra el coronavirus.

“Muchos no se toman la vacuna en serio porque piensan que sus cuerpos son resistentes, otros la encuentran amenazante porque no saben lo suficiente o tienen muy poca información al respecto. Por eso, les digo a todas las personas que aún estén dudando que una vacuna no solo te protege a ti, sino también a alguien que te importa, a alguien que te preocupas o a alguien al que quieres”, afirmó Merkel.

Además, para recalcar todavía más la importancia que tienen las vacunas en decir adiós a la pandemia, subrayó que no solo protegen de enfermedades graves y dolores, también de “medidas restrictivas en nuestro día a día”.

“Esto significa que cuantos más vacunados haya más libres seremos, no solo individualmente, si no que también como comunidad”, finalizó la canciller alemana.