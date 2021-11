Merkel insiste en adoptar medidas más drásticas ante la evolución de la pandemia

Pool via Getty Images

Pool via Getty Images Angela Merkel, canciller alemana.

La canciller alemana, Angela Merkel, alertó este lunes de la necesidad de adoptar medidas más drásticas, ante una evolución “dramática” de la pandemia que en Alemania puede alcanzar dimensiones “desconocidas hasta ahora”. “Estamos ante una situación altamente dramática”, afirmó la canciller en la reunión de la presidencia de la Union Cristianodemócrata (CDU), según informaciones de la televisión pública ZDF, que se remite a fuentes internas de la sesión. El secretario general de la CDU, Paul Ziemiak, afirmó, al término de la reunión, que en ésta se había alertado de que la evolución de la pandemia aboca al país a “una situación como no habíamos conocido hasta ahora”. Ziemiak consideró, además, que las medidas que pretende activar la futura coalición de gobierno entre socialdemócratas, verdes y liberales “no serán suficientes” para detenerla, ya que en lugar de reforzar los instrumentos articulados para afrontarla han optado por “suavizarlos”. El secretario general de la CDU hizo así alusión al nuevo marco legal aprobado la semana pasada por el Parlamento (Bundestag), elaborado por la alianza que pretende liderar el socialdemócrata Olaf Scholz y que sustituirá a la ley de alcance nacional aprobada por la coalición saliente. El titular de Sanidad alemán en funciones, Jens Spahn, alertó este mismo lunes, en una comparecencia ante los medios, de que al final del invierno los alemanes estarán “vacunados, sanados o muertos” en un mensaje directo a la población para que se ponga la vacuna contra la covid quien no lo haya hecho ya. “Probablemente, al final de este invierno, prácticamente todos en Alemania, como se ha dicho ya de manera cínica, estarán vacunados, sanados o muertos”, dijo el ministro en una rueda de prensa para abordar la campaña de refuerzo con las vacunas basadas en la tecnología mRNA. Con la variante Delta esto es “muy, muy probable” y “por eso insistimos tanto en recomendar la vacuna”, agregó.

La ola de los no vacunados

La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, ha advertido de que Europa está sumida en una nueva ola de la pandemia de coronavirus y lamentó que en esta ocasión se trate de una crisis sanitaria impulsada por las personas que no se han vacunado.



En un debate parlamentario sobre la coordinación de las medidas en los diferentes países europeos ante el reciente aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas, Kyriakides ha incidido en que su mensaje principal ante la Eurocámara es que “las vacunas funcionan” e insistió en que “siguen siendo un arma clave en nuestro arsenal”.



“Muchas personas, jóvenes y mayores, hubieran estado en una situación mucho peor si no hubiera sido por el desarrollo récord de los programas de vacunación contra el covid. Pero ahora enfrentamos una pandemia impulsada por los no vacunados”, apuntó la comisaria chipriota.