Merkel vuelve a sufrir temblores durante un acto oficial

La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha sufrido este jueves nuevos temblores durante un acto público con el presidente, Frank-Walter Steinmeier, y la nueva ministra de Justicia, nueve días después de presentar un cuadro similar durante una recepción pública al mandatario de Ucrania.

Entonces, Merkel afirmó que se había recuperado de los espasmos tras beber tres vasos de agua, apuntando a un posible cuadro de deshidratación. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, incluso bromeó en la rueda de prensa posterior: “Estaba a mi lado y completamente a salvo”. Entonces se achacó al calor que hace estos días en la zona y a una posible deshidratación. “Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien”, dijo luego la mandataria.

Un portavoz del Gobierno ha aclarado que la canciller “está bien” y que mantiene su agenda, de tal forma que “todo sigue como estaba previsto”. De hecho, la dirigente inicia este jueves su viaje a la cumbre del G-20 que tendrá lugar el viernes y el sábado en Osaka (Japón).

