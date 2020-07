La Mesa de Turismo pide la destitución inmediata de Fernando Simón

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Fernando Simón, fotografiado el 25 de junio de 2020 (Jesús Hellín/Europa Press via Getty Images).

La Mesa de Turismo, que representa a empresarios y profesionales del sector, ha criticado las palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, sobre las restricciones impuestas por otros países en los viajes a España y ha pedido al Gobierno su destitución inmediata.



La asociación ha explicado este martes en un comunicado que sus integrantes están “profundamente” indignados con las palabras que Simón pronunció el pasado lunes, en las que agradecía a Bélgica y el Reino Unido que desincentiven los viajes a España, ya que se reduce el riesgo de casos de coronavirus importados.



En este sentido, han apuntado que las restricciones impuestas suponen “una grave amenaza para el turismo”, por lo que exigen al Gobierno “la destitución inmediata de Fernando Simón”.



El presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molas, ha defendido que las declaraciones de Simón “son totalmente intolerables” y no pueden entender “cómo una persona que demuestra este profundo desconocimiento acerca de la economía y el funcionamiento de un país puede ocupar un puesto político que pagamos todos los españoles”.



Molas ha señalado que, con el esfuerzo que todas las empresas del sector han hecho con inversiones para minimizar los riesgos de contagio en base a la aplicación de los protocolos sanitarios, no se explican “cómo el Gobierno puede aplaudir el cierre de fronteras con España”.



El presidente de la Mesa de Turismo ha recordado que, de no tomarse medidas inmediatas, la paralización del turismo puede suponer la pérdida de más de 90.000 millones de euros a finales de septiembre y hasta 120.000 millones de euros de pérdidas y la destrucción de cerca de 1,5 millones de empleos a final de 2020.