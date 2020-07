Un exjugador del Barça, sobre Messi: "Mide 1,50 y es medio autista"

Quality Sport Images via Getty Images

Quality Sport Images via Getty Images Leo Messi.

Christophe Dugarry, exjugador del Barcelona, ha protagonizado unas polémicas declaraciones sobre Leo Messi, capitán y estrella del Barcelona.

Lo ha hecho en referencia a la situación que vive en el club su compatriota Antoine Griezmann, suplente en el último encuentro culé contra el Atlético de Madrid.

En declaraciones a RMC Sport, Dugarry se hizo la siguiente pregunta:

″¿De qué tiene miedo (Griezmann), de un chaval que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle cojones en algún momento”.

Y sobre los supuestos problemas que tiene con el delantero argentino, Dugarry le dio este ‘consejo’ a Griezmann: “Hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi. Tiene que darle un tartazo en la cara”

Dugarry, que no triunfó precisamente en el Barça, criticó el juego de su compatriota: “Es cierto que Messi podría darle más pases, pero sinceramente no me sorprende. Griezmann pierde balones, juega con la pierna encogida. Griezmann debería ir a hablar con Messi para solucionar el problema”.