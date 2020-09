Messi confirma que se queda en el Barcelona: "Jamás iría a juicio contra el club de mi vida"

De momento, no asegura que vaya a cumplir con esa intención que tuvo en el pasado y no le pone plazo a su permanencia, aunque su contrato finaliza el 30 de junio de 2021. “Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio”.

Sus explicaciones han llegado a través de una entrevista con el portal Goal.com donde reconoce que su deseo de irse no es nuevo: “Le llevo diciendo al presidente que me quería ir todo el año, creía que era el momento de dar un paso al costado y que el club necesitaba gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí”.

La intención original de Messi era irse libre del Barcelona después de 15 años en el primer equipo, acogiéndose a una cláusula en su contrato que le permite finalizar unilateralmente su contrato al final de cada temporada. Sin embargo, el Barcelona le dijo que esa vía legal había caducado el 30 de junio y que si quería irse, algún club debía hacer frente al precio de su cláusula, los 700 millones en cuestión.

El argentino y sus representantes descartaron rápido la vía del pago completo y trataron de negociar un precio de salida inferior con el Barcelona, a lo que se negó la directiva. Solo quedaba otra opción, la vía judicial, también rechazada por Messi. “Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”.

El ’10′ aclara que “mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir”, pero añade que “no era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada…”.