El comentado tuit de José Manuel Soto tras la despedida de Messi del Barça

Explicaciones que han convencido a algunos, pero no a todos.

Tal es el caso del cantante José Manuel Soto, quien ha mostrado su enfado con el argentino en un mensaje de Twitter muy duro con él y le ha lanzado una pregunta final: “En resumen, fui muy feliz aquí, el Barça me lo dio todo, pero ya no me puede pagar lo que yo quiero y me voy. Es una puta cuestión de dinero, no hay más… Por cierto, una pregunta tonta, ¿para qué quiere Messi más dinero?”