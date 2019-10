Messi: "Me sentía maltratado en España y pensé en largarme"

“A partir de que se ensañaron y mostraron que iban a por todo conmigo, demostrando que iban a por todos los futbolistas, se fue diluyendo. Lo mejor de todo es que mis hijos eran pequeños y no se enteraban de nada, pero lo pasamos mal. En esa época tuve en la cabeza largarme, no por querer dejar el Barça, sino por lo que estaba pasando”, ha explicado sobre aquella época.

Esa idea le rondó, muy fuerte, por la cabeza, en los años 2013 y 2014, cuando estaba inmerso en sus problemas con sus impuestos. “Ha habido momentos en los que he terminado cansado por un montón de circunstancias. Tuve varias épocas, sobre todo cuando tuve el problema con Hacienda. Fue muy difícil para mí y mi familia. La gente realmente no se entera de lo que pasa en ese momento, no escucha, opina y habla. Yo fui el primero y por eso fue todo tan duro”, ha declarado en una entrevista en ‘El Mon’ de RAC1.

Otro de los asuntos que aborda en la entrevista es el del culebrón Neymar: “Yo sinceramente pensé en un momento, sobre todo en este mercado, que si no venía acá se iba al Madrid porque pensé que él tenía muchas ganas de salir”.

″Él lo había manifestado, tenía ganas de un cambio, de irse de París. Y yo creía que Florentino y el Madrid iban a hacer algo para llevárselo”, ha admitido el delantero argentino.

Messi taambién ha aprovechado la entrevista para ‘mojarse’ sobre otra de las polémicas en las que se ha visto inmerso los últimos meses: su relación con su nuevo compañero, Antoine Griezmann: “Es mentira que yo no quisiera que viniera, En el primer año se le quiso traer, recuerdo declaraciones que hice y dije que era uno de los mejores, y los mejores siempre son bienvenidos para el proyecto ganador que queremos todos. Griezmann es uno de los mejores y nunca he tenido ningún inconveniente con que venga, al contrario. Lo que ocurre es que la gente no se da cuenta de lo difícil que es para alguien que no conoce el sistema del Barça adaptarse, por muy buen futbolista que seas”.