Messi pide ahora una reunión con la directiva del Barça para pactar su salida

Miguel Ruiz via Getty Images Messi y Bartomeu, juntos... eran otros tiempos

Del burofax al pacto. Leo Messi ha planteado una reunión a la directiva del F.C. Barcelona para buscar una salida “amistosa” del club, después de haber comunicado este lunes su firme decisión de irse.

El jugador argentino se encontró desde el primer momento con el ‘no’ del Barça a su salida y, aún más, a su salida gratis, como pretendía acogiéndose a una cláusula en su contrato que le permite abandonar el club al final de cada temporada. Sin embargo, los responsables aseguraron que esa cláusula ya había caducado y que quien quisiera a Messi tendría que pagar. El precio de salida, 700 millones que blindan su contrato, aunque tanto el jugador como el club asumen que habrá que negociar.

Ahora Messi pretende encontrar una solución pactada para poder moverse, según adelanta El Periódico. No le faltan las ‘novias’, especialmente con cuatro grandes candidatos: el Manchester City de Guardiola y su amigo Agüero, principal favorito, el PSG de su también amigo Neymar, el Manchester United y el Inter de Milán, ciudad en la que su padre y representante se ha comprado una casa. Incluso hay otras opciones, algo más exóticas.

El presidente, Josep María Bartomeu, y sus directivos han repetido que no quieren que se vaya el santo y seña del barcelonismo desde hace 15 años. Incluso, respondieron con otro burofax al ’10′ para expresarle su deseo de que siguiera jugando en ‘Can Barça’ y que se retirase allí. Eso sí, Bartomeu también ha lanzado su particular órdago y ha dejado caer que dimitiría si Messi señala su presencia como obstáculo para seguir en el club. Pero Leo aún no se ha pronunciado al respecto.

Mientras se producen las negociaciones, que ahora mismo parecen difíciles por lo enfrentado de ambas posturas, el calendario avanza y los miembros del Barcelona arrancan la pretemporada este domingo, cuando están convocados para las pruebas médicas. Messi, también. Y como sus compañeros, está previsto que se presente el lunes al primer entrenamiento a las ordenes del nuevo técnico, el holandés Ronald Koeman.