Meten a Pedro Duque en la "discusión de moda" y él supera los 9.000 'me gusta' con su respuesta

En otro tuit, Duque informó que ese reloj se perdió cuando se puso el traje en la nave Saiús de vuelta, ya que le dio un golpe, salió disparado y no tuvo tiempo para buscarlo.

Por cierto ¡se perdió! Al ponerme el traje en la nave Saiús de vuelta le di un golpe, salió disparado rebotando y no hubo tiempo de buscarlo. Quedó en el compartimento que se desprende y vaporiza durante la reentrada.

La cuenta parodia de Casio agradeció al astronauta que llevara un reloj de esta marca al espacio. “Rolex no puede decir lo mismo”, ironizó.

A este tuit ha reaccionado Duque, cuyo contestación supera los 9.000 me gusta. ”¡Encantado de verme envuelto en la discusión de moda! Nada me asocia a la marca, y los relojes me los compré en la tienda”, ha contado.