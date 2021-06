México despenaliza el consumo lúdico y privado de marihuana pero no su comercialización

La Suprema Corte de Justicia de México tumbó este lunes la prohibición del consumo lúdico de marihuana en el país después de que el Congreso no lograra aprobar una ley para regular el cannabis recreativo. Un fallo histórico, que aun así no deja contentos a todos en el país, puesto que la Corte no ha avalado su comercialización.

La declaración de inconstitucionalidad fue apoyada por ocho de los once magistrados de la Suprema Corte en lo general y por nueve en las especificaciones, con lo que se alcanzó en ambos casos la mayoría calificada suficiente para anular los cinco artículos de la Ley General de Salud que impiden el consumo lúdico de esta planta.

“Hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico y recreativo de la marihuana”, declaró el presidente del Alto Tribunal, Arturo Zaldívar, tras la votación.

Consumo bajo permiso y en privado

Con la publicación de la declaración en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los mexicanos podrán pedir permisos para consumir de forma privada, cultivar y portar marihuana ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que pertenece a la Secretaría de Salud.

La magistrada Norma Lucía Piña, ponente del proyecto, aclaró que solo se autorizará el consumo a mayores de edad y que no se podrá fumar en espacios públicos, frente a menores de edad ni en ningún lugar donde se afecte a terceros.

Hasta ahora, México solo contemplaba el uso medicinal de la marihuana, mientras el consumo recreativo se limitaba a quienes interpusieran un amparo judicial.

Aunque la sesión de los magistrados fue telemática, integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano se plantaron frente a la Suprema Corte para pedir el fin de la prohibición tras un año y medio acampados ante el Senado exigiendo la legalización.

El portavoz del colectivo, Pepe Rivera, celebró la declaración ya que hasta ahora los amparos tenían “efectos individuales” para quienes podían pagar el proceso judicial, mientras que el fallo de este lunes servirá “a todos los ciudadanos”. Además señaló que la decisión de la Suprema Corte “cumple de manera inmediata las cuatro demandas del Movimiento Cannábico”, que son el consumo sin fines de lucro, la portación, el trato digno y los espacios de consumo seguros.

Ni importar, ni comerciar, ni suministrar

Durante la sesión del máximo tribunal, la magistrada Piña subrayó que, mientras el Congreso no legisle sobre la materia, “no se autoriza en ningún caso importar, comerciar o suministrar” marihuana. Esto frustra por ahora las aspiraciones de muchos empresarios que, como el expresidente Vicente Fox (2000-2006), ven en México un enorme potencial para crear el mercado de marihuana legal más grande del mundo.

Según un informe de Endeavor, México es el segundo productor mundial de cannabis, con hasta 27.000 toneladas anuales, mientras que la Alianza Latinoamericana del Cannabis (Alcan) calcula que la industria medicinal y lúdica de esta planta generaría más de 22.000 millones de dólares en cuatro años.

Asociaciones de consumidores, además, criticaron que el texto seguía criminalizando el consumo al establecer multas y penas de cárcel por superar las cantidades permitidas.

Durante el debate en el Congreso, varios legisladores defendieron que la legalización supondría un golpe al crimen organizado, aunque expertos dudan de estos efectos puesto que el narcotráfico ya está muy diversificado.