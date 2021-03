México Selection, descubriendo el sotol de Chihuahua

Aunque no me entusiasman los sotoles con madurez en barrica de roble, me encantó el XXX Sotol Reposado (con 4 meses), vibrante, salino y especiado; y La Promesa Reposado, cítrico, especiado y muy balsámico. El sotol Raramuri trasmite el corazón de esta tierra bravía, y me gustó mucho la gama de Flor del Desierto, tanto el de la sierra, como el del desierto, cada uno con su estilo; pero de repente apareció una botella negra de esta casa, que era de un tercer tipo: veneno, que elaboran con unas gotas del veneno de la serpiente cascabel y resulto sorprendente, muy sabroso, potente, vivificante, pero no alucinógeno.

Bien merece la pena visitar la ciudad de Chihuahua, con su hermoso corazón colonial y el desarrollo extenso de una ciudad de estilo tejana. Unos días después pudimos conocer los resultados del concurso, que premiaba especialmente a los vinos del valle de Guadalupe, en Baja California, los más prestigiosos del país, con bodegas como Monte Xanic, Vinos La Cetto, y Vinícola El Cielo. Entre los vinos chihuahuenses los más premiados fueron los de Hacienda Encinillas, la bodega más prestigiosa del estado.