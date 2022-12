Supongo que, como lectores de estas crónicas, aguijones de memoria que comparto en esta larga sobremesa que es la edad madura, se habrán hecho ustedes una imagen de mi aldea natal en los Montes de Toledo muy semejante a la que las películas nos han regalado de los pueblos del Lejano Oeste. Y no, no van ustedes muy desencaminados, aunque un cuadro así tiene mucho de paisaje ideal; ni la tasca era un saloon por el que deambulaban las coristas meneando el bullarengue, ni los lobos aullaban a la luna sobre un peñasco, ni las disputas se resolvían en la calle vacía, frente a frente y a quince metros.

Si hubiera dispuesto el pueblo de un cuartelillo con su pareja de guardiaciviles y su cabo con bigote, seguramente medio pueblo habría acabado en el trullo. Pero como los de verde solo venían de patrulla, de tarde en tarde y con prisa por terminar, los paisanos respondíamos a sus preguntas encogiéndonos de hombros y ahí quedaba todo. La ley del silencio, que en tantos lugares de España he experimentado, funcionaba a la perfección, y la sangre jamás llegaba al Gévalo porque ni agua llevaba.

Ahora bien, si un parto se complicaba, se atisbaba al lobo rondando la majada o los gritos angustiados, ¡mi casa! ¡mi casa!, anunciaban el incendio de esta y de los pocos enseres conseguidos durante años, entonces todo los que allí vivíamos nos tirábamos de la cama como si fuera lo nuestro lo que peligraba y las injurias quedaban perdonadas; al menos mientras la alimaña no se hubiera arrepentido de sus intenciones, el niño no hubiera salido bien y por los pies, o los baldes de agua y los escobazos de retama no hubieran apagado las llamas.