Mi cita a ciegas me llevó a un club de sexo

Sentía unas ganas enormes de arreglar o apoyar a estos hombres para convertirlos en mi pareja perfecta, pero por mucho que me esforzaba, estas relaciones nunca funcionaban y me dejaban con el corazón hecho pedazos.

Aunque físicamente tenía mucho cuidado, iba a lo loco en mis relaciones. Me atraían emocionalmente hombres increíbles: el hombre con trastorno bipolar que coleccionaba nunchakus antiguos y tenía un loro con un problema de carácter, el exproductor de Hollywood que quería que cambiara mi aspecto físico para parecerme a la rubia de ojos azules de sus sueños o el músico aficionado al karaoke que no tenía para comer y que vivía en Colorado (y en su coche durante una pequeña temporada en México).

Ninguna de mis lectoras se habría podido creer lo que estaba haciendo. Mi lema siempre había sido “la seguridad es lo primero”. Evitaba ir a locales exóticos, me daba miedo ahogarme con las olas del mar, evitaba comer pescado crudo y las montañas rusas me daban náuseas.

La hipnótica música techno me envolvía como si fuera la banda sonora de una película porno. Desnuda de cintura para arriba, miré a mi cita, que estaba cubierto con una toalla de cintura para abajo. Me sonrojé por lo que íbamos a hacer y, un poco por el miedo, le di la mano y entramos juntos a un exclusivo club de sexo para parejas en Nueva York.

Me ofreció su mano. Tras respirar hondo, temblorosa, le di la mía. “Es una aventura”, me repetía a mí misma. “Es bueno expandir tus límites”. Jim me sonreía y parecía tan cómodo que me hizo preguntarme cuántas veces había estado ahí y con quién.

Al verla tan tranquila, no me quedó más remedio que seguirle el juego.

Me sentí cegada por mi cita a ciegas, quien al parecer estaba más motivado por los genitales que por el corazón. Me preocupaba lo que quisiera hacer y lo que quisiera que yo hiciera. Sin embargo, su sonrisa radiante brilló más que las luces de neón de la sala y era un lugar público. Supuse que podría escapar rápidamente si algo iba mal. Mientras me preparaba psicológicamente para una aventura nocturna con la que no había contado, tomé precauciones en la entrada.

“No te preocupes, no tienes que hacer nada que no te apetezca”, respondió Jim como si fuera un caballero de antaño.

Vimos a seis parejas retozando en una cama de agua gigante en una sala bajo una luz de neón que solo iluminaba fragmentos de la escena. En otra sala había un grupo de gente extrañamente silenciosa jugando al Twister nudista. Jim me soltó la mano y sus dedos me empezaron a palpar mientras veíamos la escena.

“¿Te apetece ver cómo folla la gente?”, me preguntó con la voz tranquila, como si me preguntara si quería ver la tele. Asentí con la cabeza, hipnotizada por el panorama que tenía alrededor.

Aferrándome fuerte a su mano, entramos a una sala abastecida de condones gratuitos. Casi todas las personas que había ahí estaban en muy buena forma, aunque no vi a ningún culturista. También vi una mesa con fruta, verduras y lonchas de jamón de York. No tenía apetito para ponerme a comer en medio de un club de sexo y al parecer nadie más tenía hambre.

“Pase lo que pase, no me sueltes la mano”, le advertí.

Aunque la acción era explícitamente sexual, no me resultaba excitante. Me parecía demasiado mecánica e impersonal, como una fantasía pornográfica de hombres. Personalmente, prefiero el sexo con diálogo, contacto visual y algo de calentamiento. Esto me parecía surrealista.

Me sobresalté cuando una mano peluda me agarró el culo y sentí la respiración pesada de un hombre muy cerca de mi oreja. ”¡No!”, le chillé mientras acercaba mi cuerpo al de Jim a raíz de la invasión. “Para, no quiero que me toquen”.

“Tío, ¿no has leído la señal o qué? Vete de aquí, ha venido conmigo”, dijo Jim apartándole la mano al hombre.

Sobresaltada, decidí que ya había tenido suficiente.

“Jim, estoy lista para irme”, le dije.

“Claro, vámonos de aquí. Podemos volver a mi casa”.

En el taxi, me moría de ganas de hablar de mi experiencia: “Tendrían que haber expulsado a ese capullo por incumplir las normas”.

“Suele pasar”, respondió Jim.

Lo volví a intentar:

“Parecía que los que estaban haciéndolo estaban en otro mundo”.

“Sí”.

Aunque era un hombre de demasiadas pocas palabras, nos lanzamos el uno a los brazos del otro cuando llegamos a su casa, azuzados por nuestras fantasías.

A la mañana siguiente, en el desayuno, me sentí bien conmigo misma por haber expandido mis límites, pero Jim no me resultó especialmente interesante fuera de la nube de vapor del club de sexo.

Al final, me di cuenta de que lo había hecho todo mal. Aunque físicamente había ido siempre por el camino menos peligroso, había invertido demasiada energía en hombres que era imposible que me hicieran sentirme realizada.