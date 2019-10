Mi corazón no es de plástico. Parte I: Un mundo plastificado

“Hemos creado un sistema que nos persuade a gastar el dinero que no tenemos, en cosas que no necesitamos, para crear impresiones que no durarán, en personas a las que no importamos, ni nos importan”.

(Emile Henri Gauvreay)

Vivimos en un mundo de plástico. Literalmente. Pensemos en los objetos que forman parte de nuestra rutina diaria. Nos vestimos con prendas que en muchos casos contienen poliéster, lycra o fibras de acrílico (es decir prendas hechas de plástico). Estas mismas fibras se utilizan a su vez para elaborar alfombras, mantas o sábanas. Los cepillos con los que nos cepillamos los dientes son otro buen ejemplo: los mangos normalmente están hechos de plásticos varios como el PVC, sus cerdas suelen ser de nylon (que también es un plástico), la pasta que usamos para nuestra higiene dental sale de un tubo de plástico laminado y, en muchos casos, los propios dentífricos contienen en su interior pequeñas partículas de plástico (también llamadas microplásticos). Lo mismo sucede con la mayoría de los champús, jabones y otros productos de higiene, toda una oda al reinado del plástico. Echemos ahora un vistazo a nuestras cocinas, auténticos templos del plástico: los tetrabriks de leche, las fiambreras, los enchufes, los revestimientos de la nevera, por no hablar de muchos alimentos, que viven encarcelados en jaulas de plástico. También nuestros teléfonos móviles tienen su ración de plástico (carcasas, remates), al igual que los ordenadores, los televisores y otros productos electrónicos. Por no hablar de los coches, que cuentan con piezas de plástico por todo su esqueleto: el salpicadero, los respaldos, el limpiaparabrisas, etc. ¿Más objetos de plástico? Las piezas de Lego y muchos otros juguetes, las tuberías, las jeringas, las tarjetas de crédito, la suela de nuestros zapatos... Y así podríamos seguir elaborando una lista casi infinita de todos los objetos de plástico que forman parte de nuestro día a día. De hecho, si algo escasea en estos tiempos son los productos que no contienen plástico. Nada ni nadie parece escapar a esta lujuria plastificada.