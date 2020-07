Mi ex y yo fuimos a terapia para aprender a romper del todo

Hasta el momento en que me subí al avión, no estaba segura de la decisión que estaba tomando. Si echo la vista atrás, me doy cuenta de que igual pasaron meses hasta que empecé a ver que esa decisión la había tomado por mí y no por otra persona. En mi mente, esa mudanza iba a ser una breve visita. Tal vez un mes para ver si encajábamos o no, pero a medida que transcurrían los días y las puestas de sol en la playa eran cada vez más bonitas, la vida como expatriada me sedujo y renuncié a volver.