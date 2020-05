Mi familia vive en cuatro países, pero el coronavirus nos ha unido más que nunca

Papá y yo hablamos por las noches, unas veces con más alegría que otras, pero soy consciente de que no podremos vernos hasta que no termine el confinamiento, así que no me corto y le digo siempre que le quiero. Lo sorprendente es que él, siendo una persona acostumbrada a reservar sus sentimientos, corresponde a mis palabras. La otra noche, se me desgarró la voz cuando le decía: “De no ser por ti, no estaría aquí”. Me eché a llorar en silencio cuando él me respondió: “Y yo no sé dónde estaría sin tu ayuda”.