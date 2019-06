Mi hija dice palabrotas, y no pasa nada

Me río cuando mi hija repite con su voz aguda y tímida el “oh, mierda” que se me escapa cuando me doy cuenta de que me he dejado algo en casa y ya la he abrochado al asiento del coche. Una vez, cuando el coche de enfrente no avanzaba en la intersección para girar hacia la izquierda, me eché a reír al oír esto saliendo de su boquita: ”¿¡A qué cojones espera!?”. A partir de entonces, cuando se nos ponía rojo el semáforo en las narices, pasábamos los siguientes 60 segundos repitiendo en bucle mientras nos tronchábamos de risa: ”¿¡A qué cojones espera!?”. Estábamos rompiendo las reglas. Era una experiencia que nos unía. Era una forma distinta de pasar el tiempo con mamá, pero a nosotras nos iba bien así.