Mi hijo no pudo celebrar su cumpleaños por el coronavirus. Lo que pasó después me dejó sin palabras

Sabía que mi hijo estaba decepcionado, pero esperaba que comprendiera la necesidad del sacrificio. Tuvimos una conversación profunda sobre las causas por las que todo el mundo tiene que guardar las distancias ahora mismo. Intenté explicarle los motivos científicos que justifican el aislamiento: aunque sea triste no poder hacer planes lejos de casa y no ver a los amigos, aislarse es una forma de mostrar cómo nos preocupamos por los demás. Todos podemos ser portadores del virus aunque no nos sintamos enfermos, le dije, y lo último que queremos es pasarle la enfermedad a nuestros amigos.

La charla pareció suavizar el golpe, pero en realidad, aunque no soy esa clase de madre que organiza grandes fiestas de cumpleaños todos los años, me dolió mi hijo no pudiera estar rodeado de sus amigos.

Al día siguiente, el día del cumpleaños, nos colocamos frente a la casa a la espera de la sorpresa. Creía que mi amiga y su hijo —compañero de clase de mi hijo desde infantil— aparcarían enfrente para dejarnos una tarjeta de felicitación o algún regalo que hubieran encontrado en Amazon. En realidad no me importaba cuál fuera la sorpresa. Lo que de verdad quería era recibir cualquier visita o pequeño gesto que iluminara el día de mi hijo (y, lo admito, también mi día). Durante la cuarentena, hasta la visita del cartero es emocionante.

Desde la ventanilla delantera de cada coche, mis amigos también se asomaban para ponernos al día a gritos: ”¿Cómo vais? ¿Todo bien? ¿Habéis comprado suficiente papel higiénico?”. Aunque no hemos dejado de hablar por el grupo de WhatsApp, estas pequeñas conversaciones intensificaron mis ganas de comunicarme en persona. Noté que me había echado a llorar al verles fuera de una pantalla.

Mi hijo, entretanto, sonreía de oreja a oreja, que es la forma que tiene un preadolescente de manifestar su sorpresa y su asombro. No es un niño muy efusivo, pero no dejó de decir cosas como: ”¡Qué pasada!” o ”¡Este es el mejor cumpleaños de mi vida!”. Mis otros dos hijos le dieron la razón e insinuaron que ellos también querrían un desfile así para su próximo cumpleaños.

Pese a que el desfile no duró mucho, pareció insuflarle buen humor a mi familia para el resto del día. Durante horas, ninguno de nosotros pudo dejar de hablar de lo maravilloso que había sido ver a nuestros amigos en el mismo sitio, de lo creativas que habían sido sus decoraciones y de lo traviesos que habían sido al organizar algo así sin decirnos nada. Con diferencia, ese desfile fue lo más emocionante que nos había pasado en semanas y no pude dejar de reflexionar en cómo la lentitud del calendario intensifica la emoción de cualquier evento (¡y encima en persona!).

Desde el desfile, me he dado cuenta de que esta época en la que todo pasa más despacio ha logrado que las pequeñas muestras de amistad me parezcan aún más importantes. No es que ya no pueda hablar con mis amigos tanto como antes, ya que para hacer una llamada, mandar un correo o escribir un mensaje no hace falta más que darle a un botón. Simplemente es que con la ansiedad que provoca la situación del coronavirus, necesito más contacto personal y aprecio cualquier muestra de solidaridad.