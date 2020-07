Mi hijo tiene tres años y ya le estoy explicando la importancia del Orgullo

Mi pequeño me ha preguntado por qué hay tortugas de agua y tortugas de tierra. Me ha preguntado por qué el cielo es azul y por qué la hierba es verde. (He tenido que buscarlo todo en Google). Todavía no me ha preguntado por qué soy lesbiana o por qué la suya es una familia diferente, pero, cuando lo haga, espero que sienta un gran orgullo por su familia LGTBQ y que no olvide que lo queremos muchísimo.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.