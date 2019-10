Mi hijo y yo visitamos a una médium y nos hizo un regalo inesperado

Mi madre murió cuando yo tenía 11 años y mi padre, cuando tenía 35, ambos de cáncer. Desde que perdí a mi madre, he pensado en visitar a un médium para asegurarme de que aún sigue conmigo de algún modo y de que está orgullosa de mí. Aun así, jamás he buscado una cita. A menudo les he dicho a mis amigos que no quería ir porque no quería que me timara un charlatán con mensajes ambiguos sin sentido, pero hay más motivos. Me da miedo que se aprovechen de mí, pero me asusta más que no haya nada que oír y que mis padres no estén ahí.