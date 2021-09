Mi marido salió del armario poniéndome los cuernos con un hombre. Esta fue nuestra decisión

Me quedé de pie al borde de la piscina palpando con los dedos de los pies la piedra fría. Mi marido Stuart me sonrió con paciencia mientras ponía los pies a remojo. Llevábamos 27 años casados y sabía que no me gustaba la piscina.

Cuando nuestros hijos eran pequeños, éramos socios del club de natación del barrio. Yo me sentaba al borde de la piscina y movía un poco los pies en el agua. Me aseguré de apuntarlos a natación desde muy pequeños para que no le tuvieran miedo al agua como yo y pudieran jugar a tirarse de bomba y a salpicarse con sus amigos mientras yo miraba desde el borde, pero nunca me uní a sus juegos.

No tenía ni idea de lo que eran los matrimonios de orientación sexual mixta hasta que me vi dentro de uno. Stuart no conocía la escala de Kinsey , que analiza la sexualidad como un espectro, y no tenía ni idea de cómo se identificaba. Como tenía tanto que descubrir y comprender, decidimos que necesitaba espacio para tener citas y descubrir si era gay, bisexual o de cualquier otra orientación, para saber qué implicaba eso para él y para nosotros.

Siempre me he considerado una persona inteligente, pero en términos generales, mi autoestima estaba por los suelos (sobre todo cuando descubrí que mi marido estaba teniendo sexo con un exmodelo de 25 años). Hasta ahora había intentado ponerle tiritas a mi autoestima a través de una codependencia extrema. Así pues, mientras Stuart tenía citas, yo me puse a trabajar en mí misma. Su infidelidad no era solo sobre su sexualidad, había nacido también de mis propios traumas infantiles, por no sentirme querida o no sentirme suficientemente buena. Tenía demasiados miedos: miedo a que me abandonaran, a que me engañaran, a que me juzgaran, a convertirme en una mártir...